Как увеличить срок службы шин: 5 простых советов для водителей

Как сберечь автомобильные шины: советы автоэкспертов

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Общепринято считать, что шины могут сохранять свою работоспособность в течение нескольких сезонов, однако эксперты утверждают, что их срок службы можно увеличить соблюдением нескольких простых правил.

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Важно регулярно проверять момент затяжки крепежа и давление в шинах. Многие владельцы автомобилей проверяют их только при установке колес, но специалисты советуют делать это как минимум четыре раза в год. Для проверки давления необходимо использовать точные приборы.

Также важно правильно переустанавливать шины. Эксперты рекомендуют запоминать, на какое колесо была установлена каждая шина, и при переустановке менять их местами, а также менять направление рисунка протектора для сохранения его крайних рёбер.

Перед заменой шин также следует проверить балансировку колёс, так как за несколько месяцев она может нарушиться.

И наконец, специалисты не рекомендуют вращать руль, когда автомобиль стоит неподвижно. Соблюдение этой рекомендации поможет сохранить рулевую систему и предотвратить быстрый износ протектора шин.