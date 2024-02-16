Как увеличить срок службы шин: 5 простых советов для водителей

Общепринято считать, что шины могут сохранять свою работоспособность в течение нескольких сезонов, однако эксперты утверждают, что их срок службы можно увеличить соблюдением нескольких простых правил.
Важно регулярно проверять момент затяжки крепежа и давление в шинах. Многие владельцы автомобилей проверяют их только при установке колес, но специалисты советуют делать это как минимум четыре раза в год. Для проверки давления необходимо использовать точные приборы.
Также важно правильно переустанавливать шины. Эксперты рекомендуют запоминать, на какое колесо была установлена каждая шина, и при переустановке менять их местами, а также менять направление рисунка протектора для сохранения его крайних рёбер.
Перед заменой шин также следует проверить балансировку колёс, так как за несколько месяцев она может нарушиться.
И наконец, специалисты не рекомендуют вращать руль, когда автомобиль стоит неподвижно. Соблюдение этой рекомендации поможет сохранить рулевую систему и предотвратить быстрый износ протектора шин.
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