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Как безопасно приобрести подержанный автомобиль: 5 шагов к успеху

Что нужно сделать при покупке подержанного авто: советы экспертов

1:38
Авто

Многие автомобилисты предпочитают покупать транспортные средства на вторичном рынке. Основным плюсом такого выбора является экономия средств, поскольку подержанные автомобили обычно стоят дешевле, чем новые, только что снятые с конвейера.

Что нужно сделать при покупке подержанного авто: советы экспертов
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако этот подход имеет свои недостатки. Существует риск покупки машины с серьезными проблемами. Поэтому эксперты рекомендуют выполнить несколько обязательных шагов перед приобретением подержанного автомобиля.

Первое, что стоит сделать, это проверить цену. Не стоит покупать автомобиль, цена которого значительно превышает среднюю рыночную стоимость. Также следует быть настороже по отношению к слишком низким ценам, которые могут указывать на скрытые проблемы. Важно узнать, сколько аналогичных автомобилей продаются у других продавцов.

Вторым шагом является проверка юридической чистоты. Потенциальному покупателю необходимо убедиться, что автомобиль не является угнанным или бывшим в такси. Это можно сделать, изучив историю транспортного средства и весь пакет документов.

Далее необходимо проверить техническое состояние автомобиля. Никаких следов аварийного прошлого, таких как вмятины, сколы и перекрашенные детали, не должно быть. Если такие дефекты присутствуют, стоимость автомобиля должна быть соответствующе скорректирована.

Также важно проверить состояние отдельных деталей автомобиля и выполнить тест-драйв перед окончательной покупкой. Это позволит убедиться в том, что все системы работают должным образом, включая тормоза и силовой агрегат.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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