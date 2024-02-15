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Современные машины и прогрев двигателя: как избежать повреждений и экономить время

Эксперты рассказали об опасности долгого прогрева двигателя

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Авто

Владельцы автотранспорта, выпущенного более 10 лет назад, привыкли долго прогревать двигатель перед поездкой. Однако для новых автомобилей такой подход может быть опасным. Современные машины оснащены инжекторной системой подачи топлива, поэтому длительный прогрев уже не требуется.

Эксперты рассказали об опасности долгого прогрева двигателя
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Эксперты предупреждают о возможных последствиях длительной работы двигателя на холостых оборотах. Перебор с прогревом нового автомобиля может привести к поломке таких деталей, как свечи зажигания, каталитический конвертер и подшипники. Ещё одной проблемой может стать снижение давления моторного масла, что негативно отразится на работе двигателя.

Чтобы избежать неприятностей, важно не превышать рекомендованную длительность прогрева. Согласно инструкции, она составляет полчаса, но рекомендуется ограничиваться пятью минутами. Во время длительных остановок рекомендуется выключать двигатель.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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