Современные машины и прогрев двигателя: как избежать повреждений и экономить время

Владельцы автотранспорта, выпущенного более 10 лет назад, привыкли долго прогревать двигатель перед поездкой. Однако для новых автомобилей такой подход может быть опасным. Современные машины оснащены инжекторной системой подачи топлива, поэтому длительный прогрев уже не требуется.
Эксперты предупреждают о возможных последствиях длительной работы двигателя на холостых оборотах. Перебор с прогревом нового автомобиля может привести к поломке таких деталей, как свечи зажигания, каталитический конвертер и подшипники. Ещё одной проблемой может стать снижение давления моторного масла, что негативно отразится на работе двигателя.
Чтобы избежать неприятностей, важно не превышать рекомендованную длительность прогрева. Согласно инструкции, она составляет полчаса, но рекомендуется ограничиваться пятью минутами. Во время длительных остановок рекомендуется выключать двигатель.
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