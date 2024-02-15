Стало известно, на каких автомобилях чаще всего скручивают пробег

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На вторичном рынке часто можно обнаружить автомобили с искаженным пробегом.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Изменение показателей одометра является распространенным методом нечестных продавцов. Снижение показателей пробега остается популярным приемом, который искусственно увеличивает цену автомобиля. Однако обнаружить и наказать виновного в большинстве случаев бывает сложно.

Эксперты установили, что чаще всего скручивают пробег у автомобилей с дизельными двигателями (почти 75% случаев), затем идут автомобили с бензиновыми двигателями, которые подвергаются такому вмешательству в каждом четвертом случае.

Скручивание пробега на автомобилях с электрическими двигателями встречается реже всего. В среднем пробег снижается на 50 тысяч километров, однако это значение зависит от года выпуска автомобиля.

Наиболее "популярны" в этом отношении автомобили, выпущенные в первой половине 1990-х годов, где среднее снижение пробега составляет 80 тысяч километров.