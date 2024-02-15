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Автоэксперты назвали пять явных признаков хорошего шиномонтажа

1:24
Авто

Замена шин на автомобиле — не самая сложная процедура, но неопытные водители могут допустить ряд ошибок, которые повлекут за собой серьезные последствия. Ошибки при шиномонтаже могут привести к ухудшению управляемости транспортного средства и увеличить вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому необходимо тщательно проверить результат замены шин.

Автоэксперты назвали пять явных признаков хорошего шиномонтажа
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты в области автомобильного обслуживания выделяют шесть признаков качественного шиномонтажа. Во-первых, предпочтительно, чтобы автомобиль был поднят на подъемнике при замене шин. Хотя можно воспользоваться и классическими домкратами, в этом случае владелец автомобиля должен следить за процессом.

Также важно обратить внимание на стоимость услуги. Если цена на шиномонтаж слишком низкая, это может вызвать подозрения у опытных водителей. Часто дополнительные услуги приходится оплачивать отдельно.

Контроль за давлением в шинах также крайне важен. Мастер не должен превышать установленные нормы давления. Исключение составляет случай, когда давление снижается до нормального после завершения процесса.

Перед заменой шины необходимо тщательно очистить диск колеса, так как лишняя грязь может привести к дисбалансу. Использование динометрического ключа позволяет избежать перетягивания болтов, что гарантирует сохранность резьбы и предотвращает возможные проблемы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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