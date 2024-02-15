Как сэкономить на владении автомобилем: советы экспертов

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В последнее время на автомобильном рынке отмечается увеличение цен, особенно заметное в отношении новых автомобилей. Владельцам также приходится сталкиваться с ростом расходов на обслуживание своих транспортных средств. Эти расходы включают в себя налоговые выплаты, стоимость сервисных услуг и приобретение топлива, которое также не уменьшает своей стоимости.

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Эксперты делятся советами о том, как сэкономить на обслуживании автомобиля, особенно в условиях непростого времени пандемии COVID-19.

Выбор подходящего автомобиля является первоочередной задачей. Рекомендуется отдавать предпочтение моделям, которые сохраняют высокую стоимость при последующей перепродаже. Также стоит обратить внимание, что иногда менее престижные марки могут быть более выгодны, чем более известные.

Чтобы избежать неожиданных расходов на ремонт, необходимо следить за сроками гарантии. Покупка топлива на надежных заправках с большой сетью предпочтительна, так как это обеспечивает лучшее качество и может сопровождаться акциями и скидками. Также стоит учитывать расход топлива, который обычно наиболее высок при скорости от 60 до 90 километров в час.