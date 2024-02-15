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Автоэксперт Рузанов разъяснил, что и на каком пробеге нужно менять в машине

2:32
Авто

Мнение некоторых водителей о том, что после окончания гарантийного срока техническое обслуживание становится необязательным, ошибочно. Согласно замечаниям техдиректора сети автосервисов Fit Service, Алексея Рузанова, техническое обслуживание остается необходимым для поддержания работоспособности и безопасности автомобиля на любом этапе его жизни.

Автоэксперт Рузанов разъяснил, что и на каком пробеге нужно менять в машине
Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Рузанов подчеркнул, что конкретный перечень работ зависит от нескольких факторов, включая пробег автомобиля и рекомендации производителя. Производители определяют определенные интервалы обслуживания, в течение которых необходимо производить замену деталей или проводить профилактические мероприятия.

В среднем, рекомендуется проводить техническое обслуживание каждые 7,5-8 тысяч километров пробега или не реже одного раза в год. Это позволяет поддерживать автомобиль в хорошем техническом состоянии. Также перед дальними поездками рекомендуется провести внеплановое техническое обслуживание автомобиля, чтобы обеспечить безопасность и комфорт во время поездки и избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Для новых автомобилей с пробегом до 7,5 тыс. км рекомендуется проводить следующие работы по техническому обслуживанию: диагностику ходовой части, замену масла и масляного фильтра (раз в 6-7 тысяч км), замену воздушного фильтра (также раз в 6-7 тысяч км), замену фильтра салона (раз в 10-15 тысяч км, но в сложных условиях эксплуатации – чаще), а также шприцевание карданных валов (при наличии).

Для более старых автомобилей, возрастом 12 лет и с пробегом более 300 тысяч км, к этому списку добавляются такие услуги, как замена охлаждающей жидкости (проводится раз в 50 тысяч км), замена жидкости трансмиссии (раз в 60 тысяч км), замена тормозной жидкости (раз в 40 тысяч км), замена жидкости ГУР (раз в 40-50 тысяч км), проверка и при необходимости замена свечей зажигания, замена топливного фильтра (по показаниям), аппаратная чистка форсунок (каждые 20-30 тысяч км), а также диагностика кондиционера, аккумуляторной батареи, двигателя и электронных систем управления.

Эксперт напоминает, что техническое обслуживание – это регулярные процедуры по замене расходных материалов, таких как технические жидкости и детали, которые подвержены износу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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