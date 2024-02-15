Автоэксперт рассказал, как избавиться от льда на ветровом стекле

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При прогнозе оранжевого уровня опасности из-за дождя и низких температур в Москве, столичные дороги превратились в настоящие катки, а машины окутал ледяной покров. Прогнозируется, что ледяной дождь будет длиться весь день. В связи с этим водителям настоятельно рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, а мы расскажем о способах удаления наледи с автомобильных стекол.

Фото: flickr. com by wakanmuri is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Чтобы обеспечить безопасность водителя во время движения, необходимо иметь чистые и прозрачные лобовые стекла. Для удаления льда с стекол можно воспользоваться предпусковым обогревом и системой автозапуска, если они предусмотрены в вашем автомобиле. Достаточно заранее настроить систему или запустить её вручную – салон прогреется, и наледь на стеклах снаружи растает.

Использование скребка занимает от 1 до 3 минут. Хотя это может быть не самым приятным занятием, особенно при минусовых температурах, скребок остается одним из самых эффективных способов, кроме того, он не повредит автомобиль. Кроме того, нет необходимости беспокоиться о повреждении ветровика: его нельзя поцарапать или разбить пластмассовым скребком.

Существует альтернатива обычному скребку в виде скребка с подогревом, который работает от 12-вольтовой розетки автомобиля. Хотя это займет немного больше времени, чем обычный скребок, не нужно прикладывать особых усилий, что особенно оценят водительницы.

Прогрев электрообогревом занимает около 2 минут. Чем быстрее запустить двигатель автомобиля, тем быстрее он прогреется, особенно если у вас есть штатный электрообогрев стекла. Однако не во всех автомобилях этот способ работает одинаково эффективно.

Например, у некоторых моделей, таких как Lada Vesta ранних выпусков, обогрев зеркал, заднего и переднего стекол управляется одной клавишей и включается одновременно. В таких случаях бортовая система распределяет ресурсы между несколькими функциями, что может снизить эффективность отогрева лобового стекла при низких температурах.

Прогрев салона системой отопления занимает около 5 минут. Для этого можно включить вентилятор на максимальную мощность и направить его на стекло. Другие функции системы постепенно увеличивают обороты, повышая температуру воздуха. При этом не существует опасности для стекла, так как температура постепенно повышается, что исключает появление трещин.

Также можно использовать рециркуляцию воздуха в салоне для ускорения прогрева. Главное – не забывать активировать полезные опции, предусмотренные в вашем автомобиле.