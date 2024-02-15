Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективная очистка спонжей для макияжа: советы от профессионалов
Пресс-секретарь президента РФ Песков попросил СМИ не выдёргивать из контекста его слова о сроках СВО
Как вернуть белизну тюля: Эффективные методы отбеливания и освежения
Как узнать, что кошка испытывает стресс: признаки, на которые стоит обратить внимание
Чартеры снова будут летать в Египет из Волгограда
Британские ученые обнаружили, что пожилые люди более уязвимы к недостатку сна
Австралия выделит Украине 30 миллионов евро
В США предложили переименовать Техас в Украину
Гренландия вновь становится "зелёной землёй"

Автоэксперт рассказал, как избавиться от льда на ветровом стекле

2:38
Авто

При прогнозе оранжевого уровня опасности из-за дождя и низких температур в Москве, столичные дороги превратились в настоящие катки, а машины окутал ледяной покров. Прогнозируется, что ледяной дождь будет длиться весь день. В связи с этим водителям настоятельно рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, а мы расскажем о способах удаления наледи с автомобильных стекол.

Автоэксперт рассказал, как избавиться от льда на ветровом стекле
Фото: flickr. com by wakanmuri is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Чтобы обеспечить безопасность водителя во время движения, необходимо иметь чистые и прозрачные лобовые стекла. Для удаления льда с стекол можно воспользоваться предпусковым обогревом и системой автозапуска, если они предусмотрены в вашем автомобиле. Достаточно заранее настроить систему или запустить её вручную – салон прогреется, и наледь на стеклах снаружи растает.

Использование скребка занимает от 1 до 3 минут. Хотя это может быть не самым приятным занятием, особенно при минусовых температурах, скребок остается одним из самых эффективных способов, кроме того, он не повредит автомобиль. Кроме того, нет необходимости беспокоиться о повреждении ветровика: его нельзя поцарапать или разбить пластмассовым скребком.

Существует альтернатива обычному скребку в виде скребка с подогревом, который работает от 12-вольтовой розетки автомобиля. Хотя это займет немного больше времени, чем обычный скребок, не нужно прикладывать особых усилий, что особенно оценят водительницы.

Прогрев электрообогревом занимает около 2 минут. Чем быстрее запустить двигатель автомобиля, тем быстрее он прогреется, особенно если у вас есть штатный электрообогрев стекла. Однако не во всех автомобилях этот способ работает одинаково эффективно.

Например, у некоторых моделей, таких как Lada Vesta ранних выпусков, обогрев зеркал, заднего и переднего стекол управляется одной клавишей и включается одновременно. В таких случаях бортовая система распределяет ресурсы между несколькими функциями, что может снизить эффективность отогрева лобового стекла при низких температурах.

Прогрев салона системой отопления занимает около 5 минут. Для этого можно включить вентилятор на максимальную мощность и направить его на стекло. Другие функции системы постепенно увеличивают обороты, повышая температуру воздуха. При этом не существует опасности для стекла, так как температура постепенно повышается, что исключает появление трещин.

Также можно использовать рециркуляцию воздуха в салоне для ускорения прогрева. Главное – не забывать активировать полезные опции, предусмотренные в вашем автомобиле.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев РФ объявила в розыск первое лицо Эстонии премьера Каллас. Это только начало Любовь Степушова Ядерное оружие русских в космосе перепугало Вашингтон Дмитрий Плотников
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Последние материалы
Британские ученые обнаружили, что пожилые люди более уязвимы к недостатку сна
Чартеры снова будут летать в Египет из Волгограда
Австралия выделит Украине 30 миллионов евро
В США предложили переименовать Техас в Украину
Гренландия вновь становится "зелёной землёй"
Актер Алексей Панин* заочно арестован за призывы к терроризму
Эффективные средства для борьбы с сорняками без вреда для природы
Когда и как правильно пересаживать клубнику
Метеоролог Позднякова рассказала, что снегопад в Москве утихнет на этой неделе
Французский балаяж: что нужно знать про любимое окрашивание всех парижанок и голливудских звезд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников