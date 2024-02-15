Автоэксперт Уткина рассказала, как добиться заметной экономии топлива

Наличие сугроба на крыше не только увеличивает вес автомобиля и ухудшает его аэродинамику - это прямые факторы, влияющие на расход топлива. Очистка автомобиля от снега также важна с точки зрения безопасности: непрочищенный снег во время движения может быть сорван в ветер и попасть на автомобиль, следующий сзади, или при резком торможении засыпать ветровое стекло, что уменьшит обзор.
Если вы не используете багажник на крыше в зимнее время, лучше его снять. Это не только улучшит аэродинамику, но и упростит задачу по очистке снега.
В холодную погоду давление в шинах снижается. На каждые 10°C понижения температуры оно уменьшается примерно на 0,1 атмосферы (10 кПа).
Недостаточное давление в шинах не только увеличивает расход топлива, но и ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля. Поэтому рекомендуется периодически проверять давление в шинах и при необходимости подкачивать их.
Производители автомобильных одеял обещают экономию топлива до 20%. Однако эти результаты достигаются в основном при прогреве двигателя после короткой стоянки. На общем расходе это оказывает меньшее влияние.
В реальной эксплуатации автомобильное одеяло может сэкономить топливо, особенно для тех, кто часто делает короткие поездки при очень низких температурах окружающей среды.
Использование подходящего масла для сезона крайне важно. От правильного выбора масла зависит легкий пуск холодного двигателя.
Масла класса 0W-20 обладают меньшей вязкостью при любых рабочих температурах по сравнению с распространенными маслами 5W-30 или 5W-40. Однако это практически не влияет на расход топлива.
Существенное снижение расхода топлива (не только зимой!) возможно лишь изменением стиля вождения. Отказ от резких ускорений и торможений, воздержание от участия в гонках на светофорах и соблюдение скоростного режима на трассе могут привести к экономии нескольких литров топлива на каждые 100 километров. Бывают случаи, когда разница в расходе топлива между двумя водителями, управляющими одинаковыми автомобилями, составляет полтора раза.
Экономия на топливе значительно возможна, если заранее продумать маршрут поездки: выбрать время с минимальным количеством пробок и проложить наиболее оптимальный с точки зрения расхода топлива маршрут. Иногда длинный путь через объездное шоссе может быть более экономичным, чем короткий маршрут через город с множеством светофоров.
Комментарий эксперта Анны Уткиной, директора по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр":
Регулярная очистка кузова от снега помогает снизить сопротивление воздуха во время движения. Желательно избегать использования определенных аксессуаров и конструкций, включая багажники на крыше, которые могут ухудшить аэродинамику автомобиля.
Важно следить за состоянием автомобиля и регулярно проводить обслуживание, включая проверку давления в шинах и замену технических жидкостей. В зимний период рекомендуется использовать масла с низкой вязкостью, чтобы облегчить пуск двигателя при низких температурах.
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