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Автоэксперт Уткина рассказала, как добиться заметной экономии топлива

3:49
Авто

Очистка снега.

Экономия: до 10%.

Наличие сугроба на крыше не только увеличивает вес автомобиля и ухудшает его аэродинамику - это прямые факторы, влияющие на расход топлива. Очистка автомобиля от снега также важна с точки зрения безопасности: непрочищенный снег во время движения может быть сорван в ветер и попасть на автомобиль, следующий сзади, или при резком торможении засыпать ветровое стекло, что уменьшит обзор.

Автоэксперт Уткина рассказала, как добиться заметной экономии топлива
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Если вы не используете багажник на крыше в зимнее время, лучше его снять. Это не только улучшит аэродинамику, но и упростит задачу по очистке снега.

Проверка давления в шинах.

Экономия: 1,5-2%.

В холодную погоду давление в шинах снижается. На каждые 10°C понижения температуры оно уменьшается примерно на 0,1 атмосферы (10 кПа).
Недостаточное давление в шинах не только увеличивает расход топлива, но и ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля. Поэтому рекомендуется периодически проверять давление в шинах и при необходимости подкачивать их.

Утепление двигателя.

Экономия: менее 1%.

Производители автомобильных одеял обещают экономию топлива до 20%. Однако эти результаты достигаются в основном при прогреве двигателя после короткой стоянки. На общем расходе это оказывает меньшее влияние.
В реальной эксплуатации автомобильное одеяло может сэкономить топливо, особенно для тех, кто часто делает короткие поездки при очень низких температурах окружающей среды.

Выбор масла.

Экономия: менее 1%.

Использование подходящего масла для сезона крайне важно. От правильного выбора масла зависит легкий пуск холодного двигателя.
Масла класса 0W-20 обладают меньшей вязкостью при любых рабочих температурах по сравнению с распространенными маслами 5W-30 или 5W-40. Однако это практически не влияет на расход топлива.

Пересмотр манеры вождения.

Экономия: до 50%.

Существенное снижение расхода топлива (не только зимой!) возможно лишь изменением стиля вождения. Отказ от резких ускорений и торможений, воздержание от участия в гонках на светофорах и соблюдение скоростного режима на трассе могут привести к экономии нескольких литров топлива на каждые 100 километров. Бывают случаи, когда разница в расходе топлива между двумя водителями, управляющими одинаковыми автомобилями, составляет полтора раза.

Экономия на топливе значительно возможна, если заранее продумать маршрут поездки: выбрать время с минимальным количеством пробок и проложить наиболее оптимальный с точки зрения расхода топлива маршрут. Иногда длинный путь через объездное шоссе может быть более экономичным, чем короткий маршрут через город с множеством светофоров.

Комментарий эксперта Анны Уткиной, директора по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр":

  • Зимой расход топлива обычно увеличивается на 12-15% по сравнению с летом. Это связано с дополнительной энергией, затрачиваемой на прогрев двигателя и салона автомобиля.

Регулярная очистка кузова от снега помогает снизить сопротивление воздуха во время движения. Желательно избегать использования определенных аксессуаров и конструкций, включая багажники на крыше, которые могут ухудшить аэродинамику автомобиля.

Важно следить за состоянием автомобиля и регулярно проводить обслуживание, включая проверку давления в шинах и замену технических жидкостей. В зимний период рекомендуется использовать масла с низкой вязкостью, чтобы облегчить пуск двигателя при низких температурах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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