Названы признаки скорого отказа тормозов

Автоэксперт Рузанов перечислил 4 проблемы, которые могут возникнуть с тормозами автомобиля

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Основные признаки возможных проблем с тормозами были выявлены Алексеем Рузановым, техническим директором международной сети Fit Service.

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Согласно его оценке, могут возникать нежелательные реакции педали тормоза, такие как провал в положении или жесткий ход. Первый признак указывает на снижение уровня тормозной жидкости, а второй – на неисправность вакуумного усилителя.

Рузанов отмечает, что водители редко осуществляют проверку уровня тормозной жидкости, поступающей в систему через резиновые шланги и металлические трубки. В результате износа этой системы жидкость может вытечь, что в конечном итоге приведет к отказу тормозов.

Если при торможении автомобиль начинает съезжать в сторону, это может свидетельствовать о заедании или износе направляющих суппорта. Хотя такая неисправность не обязательно приведет к мгновенному отказу тормозов, она может вызвать перегрев тормозных дисков и быстрый износ колодок.

В конечном счете, значительный износ колодок может проявиться в виде резкого скрипа и скрежета при торможении.