Штрафстоянка за отсутствие детского кресла: новое предложение депутатов вызвало критику экспертов

Российские законодатели рассматривают внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают более строгое наказание для водителей, перевозящих детей без специальных удерживающих устройств, таких как детские бустеры или кресла.
По предложенным поправкам, такое нарушение может стать основанием для эвакуации автомобиля на штрафстоянку, помимо обычного штрафа.
Эта инициатива призвана противодействовать увеличивающемуся количеству дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей. Согласно данным Госавтоинспекции, в 2023 году число таких аварий выросло на 8%, достигнув 17,2 тыс., при этом погибло 607 несовершеннолетних. Авторы законопроекта утверждают, что мера направлена на ужесточение борьбы с игнорированием правил перевозки детей и защиты их жизни и здоровья.
Однако данное предложение вызывает дискуссии среди экспертов и общественных деятелей. Они отмечают, что хотя предложенное наказание может оказаться эффективным с точки зрения принуждения к соблюдению правил, необходимо также создать соответствующую инфраструктуру. Это поможет избежать ситуаций, когда ребенок оказывается вместе с родителем на пустынной трассе после эвакуации автомобиля, сообщают Известия.
Некоторые критики предложения считают, что ужесточение наказания за перевозку детей без специальных устройств является излишним. Они утверждают, что существующие штрафы в сочетании с образовательными мерами достаточно мотивируют водителей соблюдать правила безопасности. Также высказываются опасения о том, что необходимо обеспечить не только строгое наказание, но и его неотвратимость, чтобы действенно решать проблему нарушений в перевозке детей.
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