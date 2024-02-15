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Штрафстоянка за отсутствие детского кресла: новое предложение депутатов вызвало критику экспертов

В Госдуме предложили отправлять автомобиль, перевозящий детей, на штрафстоянку за отсутствие детского кресла

1:48
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Российские законодатели рассматривают внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают более строгое наказание для водителей, перевозящих детей без специальных удерживающих устройств, таких как детские бустеры или кресла.

В Госдуме предложили отправлять автомобиль, перевозящий детей, на штрафстоянку за отсутствие детского кресла
Фото: Openverse by wbaiv is licensed under CC BY-SA 2.0

По предложенным поправкам, такое нарушение может стать основанием для эвакуации автомобиля на штрафстоянку, помимо обычного штрафа.

Эта инициатива призвана противодействовать увеличивающемуся количеству дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей. Согласно данным Госавтоинспекции, в 2023 году число таких аварий выросло на 8%, достигнув 17,2 тыс., при этом погибло 607 несовершеннолетних. Авторы законопроекта утверждают, что мера направлена на ужесточение борьбы с игнорированием правил перевозки детей и защиты их жизни и здоровья.

Однако данное предложение вызывает дискуссии среди экспертов и общественных деятелей. Они отмечают, что хотя предложенное наказание может оказаться эффективным с точки зрения принуждения к соблюдению правил, необходимо также создать соответствующую инфраструктуру. Это поможет избежать ситуаций, когда ребенок оказывается вместе с родителем на пустынной трассе после эвакуации автомобиля, сообщают Известия.

Некоторые критики предложения считают, что ужесточение наказания за перевозку детей без специальных устройств является излишним. Они утверждают, что существующие штрафы в сочетании с образовательными мерами достаточно мотивируют водителей соблюдать правила безопасности. Также высказываются опасения о том, что необходимо обеспечить не только строгое наказание, но и его неотвратимость, чтобы действенно решать проблему нарушений в перевозке детей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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