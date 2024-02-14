Восстановление качества: как АвтоВАЗ повышает уровень оснащения своих моделей

Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada

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АвтоВАЗ смело противостоит санкциям и успешно справляется с вызовами времени, однако до настоящего времени новые модели автомобилей отстают от тех, которые были выпущены в 2021 году, как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Российский автопроизводитель постепенно восстанавливает оснащение своих машин до уровня, характерного для автомобилей трехлетней давности. Например, Lada Vesta уже оснащена подушками безопасности. Однако водительская подушка безопасности на Lada Granta вернётся только к концу февраля 2024 года, а пассажирская - в марте. Также на данный момент у дилеров отсутствуют автомобили с автоматической коробкой передач, а серийное производство Lada Largus возобновится лишь ближе к лету.

Трёхлетний автомобиль Lada в хорошей комплектации может представлять интерес, особенно в условиях ограниченного бюджета. Журнал 110km.ru проанализировал базу объявлений и определил, как менялись средние цены на пять популярных моделей АвтоВАЗа за последний год: Granta, Vesta, Largus, Niva Legend и Niva Travel.

Lada Granta: новый базовый седан Lada Granta в настоящее время доступен от 700 тысяч рублей. Однако его стандартное оснащение очень скромное, включая лишь функции обогрева и электрорегулировки зеркал, электроусилитель руля и передние электростеклоподъёмники. Средняя цена трехлетнего автомобиля на вторичном рынке в феврале 2024 года составляет 954,2 тысячи рублей, что сопоставимо с ценой нового седана "Гранты" в топовой комплектации. С марта прошлого года средние цены на подержанные Lada Granta выросли на 26%.

Lada Vesta: цены на эти новые седаны варьируются от 1,23 миллиона рублей для базовой модели до не менее 1,8 миллиона рублей для топовой версии. Трёхлетние экземпляры с подушками безопасности, ABS и ESP в настоящее время продаются по средней цене 1,33 миллиона рублей. В марте 2023 года средняя стоимость автомобиля Lada Vesta составляла 1,22 миллиона рублей. В осенний период был замечен кратковременный подъем, когда цены превысили отметку в 1,5 миллиона рублей. Однако затем они вернулись практически к предыдущему уровню. За год цены выросли всего на 9%. Это частично можно объяснить низким спросом на седаны предыдущего поколения, выпущенные в 2015 году.

Lada Largus: сборка Largus была перенесена в Ижевск, и перезапуск производства планируется на второй квартал 2024 года. Новых автомобилей больше нет у дилеров, и единственная возможность приобрести Largus сейчас - это выбрать подержанный автомобиль на вторичном рынке. На данный момент трехлетний автомобиль оценивается примерно в 1,56 миллиона рублей. За последний год цены поднялись на 16%. С начала 2023 года стоимость автомобилей постепенно росла, и к маю уверенно превысила отметку в 1,5 миллиона рублей. Снижение цен в январе, вероятно, связано с недостаточным предложением и традиционным затишьем на рынке в начале года.

Lada Niva Legend: новый внедорожник стоит минимум 830 тысяч рублей, и за последний год цена трехлетнего экземпляра выросла на 37%, достигнув 692,6 тысячи рублей. С начала марта 2023 года средние цены постепенно начали увеличиваться и ни разу не опускались ниже отметки в 830 тысяч рублей. Второй виток роста был зафиксирован в сентябре 2023 года, когда цены превысили отметку в 900 тысяч рублей и постепенно приближались к уровню в 1 миллион рублей.

Lada Niva Travel: новые Niva Travel продаются по цене не менее 1,2 миллиона рублей. Трехлетние модели могут быть приобретены примерно за ту же цену и могут похвастаться базовыми системами безопасности. За прошедший год произошло увеличение цен на 29%. В течение всего года цены на товары колебались в диапазоне около 1 миллиона рублей, постепенно увеличиваясь. Начиная с декабря 2023 года, цены стали стремительно приближаться к стоимости нового автомобиля, достигнув этого уровня к февралю.