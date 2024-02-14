Зимние шины — не гарантия безопасности? Почему их использование зимой может привести к штрафам?

Почему даже за зимние шины зимой можно получить штраф?

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Портал njcar. ru обнаружил, что даже при использовании зимних шин зимой водители могут быть оштрафованы за нарушения. Многие водители экономят, заменяя лишь одну пару изношенных зимних шин, что противоречит правилам дорожного движения, требующим однородности шин на транспортном средстве.

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Это может привести к штрафу до 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. Другим распространенным нарушением является использование полулысой зимней резины, так как допустимая граница износа для зимних шин составляет 4 мм. Т

акже водителей могут оштрафовать за установку нестандартных размеров зимних шин.