Не делайте эту ошибку: почему прогрев двигателя в мороз — это жизненно важно

Почему прогрев двигателя в мороз — это важно: разъяснение специалистов

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На портале njcar. ru разъясняется важность прогрева двигателя в морозные дни. Эксперты объясняют, что прогрев двигателя необходим для достижения оптимальной рабочей температуры, так как различные детали двигателя прогреваются с разной скоростью.

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В холодную погоду густое моторное масло не может обеспечить должное смазывание двигателя, что может привести к его износу. Отказ от прогрева может также уменьшить ресурс двигателя и вызвать серьезные повреждения, такие как застревание клапанов или провертывание вкладышей коленчатого вала.

Эксперты рекомендуют прогревать двигатель, чтобы снизить износ и повысить надежность автомобиля.