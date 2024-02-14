Не делайте эту ошибку: почему прогрев двигателя в мороз — это жизненно важно

На портале njcar. ru разъясняется важность прогрева двигателя в морозные дни. Эксперты объясняют, что прогрев двигателя необходим для достижения оптимальной рабочей температуры, так как различные детали двигателя прогреваются с разной скоростью.
В холодную погоду густое моторное масло не может обеспечить должное смазывание двигателя, что может привести к его износу. Отказ от прогрева может также уменьшить ресурс двигателя и вызвать серьезные повреждения, такие как застревание клапанов или провертывание вкладышей коленчатого вала.
Эксперты рекомендуют прогревать двигатель, чтобы снизить износ и повысить надежность автомобиля.
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