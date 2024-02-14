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Не делайте эту ошибку: почему прогрев двигателя в мороз — это жизненно важно

Почему прогрев двигателя в мороз — это важно: разъяснение специалистов

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Авто

На портале njcar. ru разъясняется важность прогрева двигателя в морозные дни. Эксперты объясняют, что прогрев двигателя необходим для достижения оптимальной рабочей температуры, так как различные детали двигателя прогреваются с разной скоростью.

Почему прогрев двигателя в мороз — это важно: разъяснение специалистов
Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

В холодную погоду густое моторное масло не может обеспечить должное смазывание двигателя, что может привести к его износу. Отказ от прогрева может также уменьшить ресурс двигателя и вызвать серьезные повреждения, такие как застревание клапанов или провертывание вкладышей коленчатого вала.

Эксперты рекомендуют прогревать двигатель, чтобы снизить износ и повысить надежность автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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