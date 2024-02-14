Секреты автомобильного дизайна: необычные технологические решения, которые вас удивят

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Нестандартные технические решения на современных автомобилях: что делает их уникальными?

Авто

В современных автомобилях обычно основные элементы управления располагаются стандартно, однако некоторые модели выделяются оригинальными техническими решениями.

Нестандартные технические решения на современных автомобилях: что делает их уникальными?
Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Например, на некоторых автомобилях Renault клаксон и кнопки обогрева сидений расположены нетипично. Mercedes-Benz использует подрулевой рычаг для изменения режимов автоматической трансмиссии, а на старых моделях этой марки ставилось третье сиденье в первом ряду.

В некоторых моделях Chevrolet установлен ножной стояночный тормоз, а в Cadillac для парктроника используется вибросигнал, который информирует водителя о препятствиях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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