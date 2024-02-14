Секреты автомобильного дизайна: необычные технологические решения, которые вас удивят

Нестандартные технические решения на современных автомобилях: что делает их уникальными?

В современных автомобилях обычно основные элементы управления располагаются стандартно, однако некоторые модели выделяются оригинальными техническими решениями.

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Например, на некоторых автомобилях Renault клаксон и кнопки обогрева сидений расположены нетипично. Mercedes-Benz использует подрулевой рычаг для изменения режимов автоматической трансмиссии, а на старых моделях этой марки ставилось третье сиденье в первом ряду.

В некоторых моделях Chevrolet установлен ножной стояночный тормоз, а в Cadillac для парктроника используется вибросигнал, который информирует водителя о препятствиях.