В современных автомобилях обычно основные элементы управления располагаются стандартно, однако некоторые модели выделяются оригинальными техническими решениями.
Например, на некоторых автомобилях Renault клаксон и кнопки обогрева сидений расположены нетипично. Mercedes-Benz использует подрулевой рычаг для изменения режимов автоматической трансмиссии, а на старых моделях этой марки ставилось третье сиденье в первом ряду.
В некоторых моделях Chevrolet установлен ножной стояночный тормоз, а в Cadillac для парктроника используется вибросигнал, который информирует водителя о препятствиях.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.