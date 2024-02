Секреты автомобильного дизайна: необычные технологические решения, которые вас удивят

В современных автомобилях обычно основные элементы управления располагаются стандартно, однако некоторые модели выделяются оригинальными техническими решениями.

Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0