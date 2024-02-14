Эксперты издания Carsweek составили рейтинг ТОП-5 автомобилей с задатками вседорожников.
На первом месте оказался Kia Rio X с клиренсом 195 мм и стартовой ценой 989,9 тыс. рублей. На втором месте — Lada Vesta SW Cross с просторным салоном и клиренсом 203 мм, доступным от 905,9 тыс. рублей.
Третье место занял Renault Sandero Stepway с клиренсом 195 мм и начальной ценой 864 тыс. рублей. На четвертой строчке рейтинга — Lada XRay Cross Black с клиренсом 215 мм и стартовой ценой 951,9 тыс. рублей. Завершает ТОП-5 Lada Largus Cross с клиренсом 200 мм и ценой от 865,9 тыс. рублей.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.