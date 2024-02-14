Составлен ТОП-5 лучших кросс-версий автомобилей в РФ: не забыли про Lada

ТОП-5 автомобилей с задатками вседорожников

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Эксперты издания Carsweek составили рейтинг ТОП-5 автомобилей с задатками вседорожников.

Фото: Wikipedia by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

На первом месте оказался Kia Rio X с клиренсом 195 мм и стартовой ценой 989,9 тыс. рублей. На втором месте — Lada Vesta SW Cross с просторным салоном и клиренсом 203 мм, доступным от 905,9 тыс. рублей.

Третье место занял Renault Sandero Stepway с клиренсом 195 мм и начальной ценой 864 тыс. рублей. На четвертой строчке рейтинга — Lada XRay Cross Black с клиренсом 215 мм и стартовой ценой 951,9 тыс. рублей. Завершает ТОП-5 Lada Largus Cross с клиренсом 200 мм и ценой от 865,9 тыс. рублей.