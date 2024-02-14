Потеряли ключи от авто? Не паникуйте! Вот что делать, чтобы справиться с этой ситуацией

Специалисты "Российской газеты" предоставили полезные советы по действиям в случае потери ключей от машины. Сначала рекомендуется осмотреть места, где обычно хранятся ключи, и вспомнить последние места, где вы могли их использовать. Если ключи не найдены, стоит внимательно осмотреть территорию вокруг автомобиля и при необходимости вызвать специалистов с поисковым оборудованием.
Если ключи так и не найдены, необходимо обратиться в дилерский центр для удаления чипа потерянного ключа из памяти машины и заказа нового комплекта ключей у производителя. Важно отметить, что при обращении к частным компаниям риск угона автомобиля может увеличиться из-за возможного оставления копии чипа.
Для тех, кто использует цифровой ключ, можно воспользоваться специальным приложением на смартфоне для открытия двери и запуска двигателя автомобиля, а также для совместного использования ключа с родственниками или друзьями.
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