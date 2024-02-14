Как сократить расход топлива и сэкономить кругленькую сумму

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Эксперты "СберАвто" поделились секретами экономии топлива для российских автовладельцев

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Авто

Эксперты "СберАвто" предоставили автовладельцам полезные советы по экономии топлива. Они подчеркнули важность пересмотра манеры вождения, выбора наименее загруженных маршрутов и постоянного скоростного режима без резких разгонов и торможений.

Эксперты "СберАвто" поделились секретами экономии топлива для российских автовладельцев
Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Также отмечается, что техническое состояние автомобиля играет ключевую роль в расходе топлива, и владельцам рекомендуется следить за массой транспортного средства и перевозимым грузом.

Эксперты также предлагают рассмотреть возможность перехода на газомоторное топливо для сокращения расходов на обслуживание автомобиля, хотя такой шаг требует значительных денежных вложений и оправдан лишь при больших пробегах в год.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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