Эксперты "СберАвто" предоставили автовладельцам полезные советы по экономии топлива. Они подчеркнули важность пересмотра манеры вождения, выбора наименее загруженных маршрутов и постоянного скоростного режима без резких разгонов и торможений.
Также отмечается, что техническое состояние автомобиля играет ключевую роль в расходе топлива, и владельцам рекомендуется следить за массой транспортного средства и перевозимым грузом.
Эксперты также предлагают рассмотреть возможность перехода на газомоторное топливо для сокращения расходов на обслуживание автомобиля, хотя такой шаг требует значительных денежных вложений и оправдан лишь при больших пробегах в год.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.