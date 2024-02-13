Топ-автомобилей, которые перекупщики обожают

Рейтинг востребованных автомобилей у перекупщиков в Москве: аналитика за год

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Аналитики "Авто.ру" представили рейтинг самых популярных автомобилей среди перекупщиков в Москве за год.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

В этом списке лидируют модели Lada, с долей сделок составляющей 10,72%, за ними следуют автомобили Mercedes-Benz (7,38%) и Volkswagen (6%). Интересно, что в зависимости от возраста автомобиля меняется предпочтение перекупщиков: среди машин не старше 2 лет лидирует Toyota Camry, а в категории от 3 до 5 лет — Kia Rio.

Специалисты отмечают, что средний ценник на автомобиль у перекупщиков составляет около 800 тысяч рублей, при этом большинство предпочитает работать с машинами до 1 млн. рублей.

Однако, цены на автомобили заметно возросли за последний год, а количество транспортных средств в хорошем состоянии на вторичном рынке сократилось, что делает интересные автомобили "уходящими" с рынка в течение нескольких часов.



