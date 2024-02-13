Водители в РФ назвали 5 причин отказа от мытья автомобиля

Почему водители отказываются от мытья автомобиля: мифы и реальность

0:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Водители делятся самыми распространёнными "отговорками" по поводу отказа от мытья автомобиля, но редакция журнала "За рулём" развенчивает эти мифы.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Один из основных мифов — убеждение, что грязь на кузове не влияет на скорость движения, но эксперименты показывают обратное. Другие мифы включают идею, что парковка под деревом защищает от грязи, а также уверенность в том, что грязь создаёт защитный слой. Однако, автоэксперты указывают на риски коррозии и повреждений лакокрасочного покрытия.

Другие мифы, такие как убежище от камер слежения и временной дефицит, также подвергаются сомнению. Этот обзор помогает водителям понять, что регулярное мытьё машины не только сохраняет её внешний вид, но и предотвращает повреждения и штрафы.