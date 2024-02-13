Водители делятся самыми распространёнными "отговорками" по поводу отказа от мытья автомобиля, но редакция журнала "За рулём" развенчивает эти мифы.
Один из основных мифов — убеждение, что грязь на кузове не влияет на скорость движения, но эксперименты показывают обратное. Другие мифы включают идею, что парковка под деревом защищает от грязи, а также уверенность в том, что грязь создаёт защитный слой. Однако, автоэксперты указывают на риски коррозии и повреждений лакокрасочного покрытия.
Другие мифы, такие как убежище от камер слежения и временной дефицит, также подвергаются сомнению. Этот обзор помогает водителям понять, что регулярное мытьё машины не только сохраняет её внешний вид, но и предотвращает повреждения и штрафы.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.