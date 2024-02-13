Хитрости, которые заставят ваш автомобиль ходить на воздухе: экономьте на топливе с легкостью

Экспертные советы: как сэкономить на топливе при вождении в России

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Автоэксперт Егор Васильев предоставил ценные рекомендации российским водителям о том, как снизить расход топлива и улучшить экономичность автомобиля.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Советы включают плавное использование педали газа, передвижение на минимальных оборотах двигателя с использованием повышенных передач, а также избегание лишнего использования систем кондиционирования в салоне.

Он также рекомендует учитывать рельеф местности для более эффективного использования инерции и выбирать проверенные АЗС для заправки, чтобы обеспечить качественное топливо и уменьшить расход.

Эти простые, но действенные советы могут помочь водителям не только экономить на топливе, но и продлить срок службы своих автомобилей.