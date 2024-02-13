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Автоэксперт Сажин раскритиковал новые светофоры с предупреждающим сигналом о приближении машин

2:27
Авто

В центре организации дорожного движения в Москве в настоящее время проводится испытание нового светофора, который информирует пешеходов о возможном появлении автомобиля из-за поворота.

Автоэксперт Сажин раскритиковал новые светофоры с предупреждающим сигналом о приближении машин
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. Согласно новой системе, когда для пешеходов и поворачивающих автомобилей горит зелёный сигнал одновременно, светофор дополнительно активирует предупреждение для водителей. Кроме того, появляется мигающий белый силуэт автомобиля и восклицательный знак для пешеходов.

Автомобильный эксперт Владимир Сажин, высказываясь в интервью корреспонденту Общественной Службы Новостей, поделился своим мнением о данной инициативе.

"У нас, по-видимому, недостатка в других проблемах не возникает? Мы сначала убирали мигающий сигнал светофоров в Подмосковье, а теперь решили напомнить пешеходам о возможном появлении автомобиля при повороте на пешеходном переходе. Странно", — отметил он.

По мнению Сажина, авторы этой идеи упустили из виду требования Правил дорожного движения, где чётко прописано, что водитель, совершающий поворот, обязан уступить дорогу пешеходу.

"В ПДД чётко говорится, что пешеход, переходящий проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе, должен убедиться, что автомобиля нет", — добавил он.

Сажин считает, что хотя направление средств на пропаганду безопасного дорожного движения и призыв к строгому соблюдению ПДД возможны, стоит помнить, что пешеходы часто отвлекаются на свои смартфоны и не всегда обращают внимание на светофоры.

"В таких случаях безопасного маневра не достичь. Пешеходы считают, что они всегда правы", — отметил специалист.

"Почему бы тогда не прикрепить к светофорам пояснительные таблички для особо непонятливых участников дорожного движения: зеленый — можно, жёлтый — осторожно, красный — стоп. У нас уже был опыт, когда к светофорам добавляли стрелки, указывающие на пешеходов за углом. Однако аварийность не уменьшилась", — заключил он.

Владимир Сажин пришёл к выводу, что все должны строго соблюдать правила дорожного движения. По его мнению, эти действия — лишь попытка затратить бюджетные средства под видом улучшения безопасности дорожного движения, и изменение светофоров — дело непростое и требует финансовых затрат.

Он также отметил, что дорога не является местом для подобных экспериментов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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