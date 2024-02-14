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Сенсация на дорогах: женщины обгоняют мужчин в скорости реакции за рулем

Найдена связь между полом водителя и его реакцией за рулем

1:19
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Эксперты из Великобритании провели исследование, чтобы определить, кто из водителей, мужчины или женщины, обладает более быстрой реакцией за рулем.

Найдена связь между полом водителя и его реакцией за рулем
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Результаты показали, что женщины быстрее реагируют на сложные ситуации на дороге. В среднем они реагируют на неожиданные обстоятельства на 0,69 секунды раньше, чем мужчины.

Также выяснилось, что женщины начинают торможение раньше, если замечают опасное препятствие, в то время как мужчины продолжают нажимать на газовую педаль в среднем на 21,48 метра позже.

Важно отметить, что реакция за рулем зависит не только от пола водителя. Исследователи обнаружили, что любители кофе реагируют на опасность быстрее. Водители, которые употребляли кофе за несколько минут до поездки, начинали торможение на 23,92 метра раньше.

Также тормозной путь зависит от музыки, которую слушают в автомобиле. Любители рэп-музыки начинали торможение на 15,49 метра раньше.

Кроме того, на внимательность водителя влияет наличие ребенка в автомобиле. Родители реагируют на сложные ситуации быстрее и уменьшают тормозной путь на 13,49 метра.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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