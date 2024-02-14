Марка машины влияет на внимательность за рулём: обнародованы результаты исследования

Стало известно, владельцы каких автомобилей являются самыми внимательными

Эксперты выявили, какие автомобилисты проявляют наибольшее внимание за рулем во время движения по дороге.

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По результатам исследования, проведенного в 36 странах мира, владельцы автомобилей BMW оказались в лидерах.

Данные исследования, которое проводили сотрудники Норвежского Института поведенческих исследований на нескольких тысячах водителей, опровергли стереотип о водителях BMW как о наиболее агрессивных нарушителях Правил дорожного движения.

Фактически оказалось, что владельцы немецких автомобилей проявляют больше терпения и внимания на дороге, по сравнению с владельцами других марок автомобилей. Этот вывод подтверждается как анализом поведения водителей, так и мнением велосипедистов и пешеходов, принимавших участие в опросе.

Кроме того, исследователи из Норвегии выделили категорию наиболее невнимательных водителей, которыми оказались владельцы автомобилей, произведенных немецким автогигантом Audi.