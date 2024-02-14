Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку

Почему не надо мыть автомобиль: эксперты назвали 5 причин

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Многие автовладельцы редко моют принадлежащее им транспортное средство. Такие автомобилисты могут найти огромное количество оправданий их бездействия. По словам экспертов, среди популярных "отмазок" действительно встречаются достаточно логичные и убедительные.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперты назвали пять доводов в пользу того, чтобы в очередной раз отказаться от посещения автомойки.

Защита лакокрасочного покрытия

Как ни странно, грязь на поверхности машины может защитить ЛКП.

Во-первых, пешеходы стараются не приближаться к грязным автомобилям. В результате риск появления царапины на кузове значительно снижается.

Во-вторых, птичий помёт и песок не так сильно въедаются в загрязнённое лакокрасочное покрытие.

"Маскировка" дефектов

Грязь на поверхности авто помогает "замаскировать" уже имеющиеся дефекты. Речь идёт о различных сколах и царапинах.

Спасение от "писем счастья"

Установленным на автомобильных дорогах камерам становится сложнее "прочитать" номер авто, если на нём есть грязь. В результате водитель может не получить штраф, даже если превысил скорость. Однако автовладельцам стоит помнить, что закрытый номерной знак — это нарушение Правил дорожного движения.

Защита от угона

Принято считать, что преступники реже угоняют грязные авто, предпочитая чистые транспортные средства. Впрочем, это лишь распространённая гипотеза, правдивость которой пока не доказана.

Экономия средств

У большинства водителей нет возможности мыть автомобиль самостоятельно. Приходится пользоваться услугами сотрудников автомойки. Разумеется, за это приходится платить. Таким образом, чем реже владелец транспортного средств посещает мойку, тем больше денег экономит.