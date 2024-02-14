Основные угрозы для автомобилей в период оттепели: как подготовиться и предотвратить проблемы

Эксперты рассказали, чем резкая оттепель опасна для автомобиля

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Автомобилисты могут столкнуться с новыми вызовами, особенно при резких изменениях температуры окружающего воздуха.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Оттепель может представлять опасность для различных частей автомобиля. Эксперты выделяют четыре основных проблемы, с которыми водители могут столкнуться в период зимне-весеннего перехода.

Проблемы с колесами могут возникнуть из-за резкого таяния снега днём и последующего образования льда в лужах ночью, что может привести к застыванию колёс. Это усложнит начало движения и может повредить шины.

Возможно образование наледи вокруг лючка бензобака, что может привести к проблемам с топливной системой автомобиля. Риск серьёзных сбоев увеличивается, если для открытия лючка требуется нажатие кнопки в салоне.

В период оттепели повышается риск повреждения лакокрасочного покрытия из-за попадания большого количества грязи и мелких песчинок, которые могут "врезаться" в поверхность и вызвать ржавчину.

Также следует учитывать, что влажность воздуха в период оттепели может быть высокой, что представляет опасность для аккумуляторной батареи и электропроводки автомобиля.