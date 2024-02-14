Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Иерусалиме археологи обнаружили древние сооружения неизвестного назначения
Как понять, что ваша собака нуждается в вашем внимании: специалисты рассказывают
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Лучшие упражнения для мышц живота
Салат "Страстное сердце": будет очень уместен на столе, накрытом в честь 14 февраля
Врач Иванова: злоупотребление жареными блюдами может вызвать рак
Токсиколог Водовозов рассказал, что правильный "кетчунез" является полезным соусом
Глава минобороны поручил оперативно доработать комплексы "Искандер" и "Кинжал" с учетом опыта СВО
Политолог Кузнецов назвал вероятным закрытие Эстонией погранпереходов с Россией
Основные угрозы для автомобилей в период оттепели: как подготовиться и предотвратить проблемы

Эксперты рассказали, чем резкая оттепель опасна для автомобиля

1:07
Авто

Автомобилисты могут столкнуться с новыми вызовами, особенно при резких изменениях температуры окружающего воздуха.

Эксперты рассказали, чем резкая оттепель опасна для автомобиля
Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Оттепель может представлять опасность для различных частей автомобиля. Эксперты выделяют четыре основных проблемы, с которыми водители могут столкнуться в период зимне-весеннего перехода.

Проблемы с колесами могут возникнуть из-за резкого таяния снега днём и последующего образования льда в лужах ночью, что может привести к застыванию колёс. Это усложнит начало движения и может повредить шины.

Возможно образование наледи вокруг лючка бензобака, что может привести к проблемам с топливной системой автомобиля. Риск серьёзных сбоев увеличивается, если для открытия лючка требуется нажатие кнопки в салоне.

В период оттепели повышается риск повреждения лакокрасочного покрытия из-за попадания большого количества грязи и мелких песчинок, которые могут "врезаться" в поверхность и вызвать ржавчину.

Также следует учитывать, что влажность воздуха в период оттепели может быть высокой, что представляет опасность для аккумуляторной батареи и электропроводки автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Украина как полигон. Киев полностью продал независимость государства Дмитрий Плотников Тема конфискации замороженных активов РФ не так страшна, как кажется. На ней больше "ловят хайп" Любовь Степушова Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Последние материалы
В Подмосковье сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли запертую в квартире собаку
Учёные МГУ обнаружили, что в России женщины пострадали от COVID-19 больше мужчин
Учёные США заявили, что включение лосося в рацион положительно скажется на уровне холестерина
Автор "Детского альбома Чайковского" встретится со зрителями
Тайны домашних питомцев: как понять, почему кошка спит на вашем месте
Гомфрена - неприхотливый цветок для украшения сада
Тренер Мишин подчеркнул важность таланта спортсмена и знаний тренера в фигурном катании
В Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Женское счастье"
Как убрать царапины с пластика в салоне автомобиля: советы экспертов
Вести "Новую Фабрику звезд" пригласили Регину Тодоренко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников