Простые и эффективные способы устранения царапин на пластике автомобиля: пригодится копировальная бумага и фольга

Как убрать царапины с пластика в салоне автомобиля: советы экспертов

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

На элементах из пластика в салоне автомобиля часто возникают царапины, которые негативно сказываются на общем внешнем виде автодеталей. Обычно считается, что избавиться от царапин практически невозможно, и проще заменить поврежденную деталь целиком.

Фото: openverse.org by El bicicletero is licensed under CC BY-SA 4.0.

Однако специалисты утверждают обратное: проблему можно решить. В случае если пластик в салоне автомобиля поцарапан, следует воспользоваться копировальной бумагой для протирки поврежденной области.

После этого рекомендуется протереть пластик сухой тряпочкой. Этот простой метод, по словам экспертов, позволяет сделать царапины на пластиковых деталях автомобиля менее заметными.

Если поверхность покрыта хромом, то повреждения можно "замаскировать" с помощью алюминиевой фольги. Мятую фольгу следует сначала намочить водой, а затем протереть ей поверхность, на которой образовалась царапина. Однако не следует слишком сильно нажимать на фольгу, чтобы не повредить деталь еще больше.

Эксперты предупреждают водителей, что указанные методы могут помочь устранить мелкие царапины, но не справятся с серьезными повреждениями поверхности.