Статическое электричество в автомобиле: причины, риски и меры предосторожности

Иногда водители машин сталкиваются с неприятным явлением: автомобиль "заряжается статическим электричеством".
Это происходит из-за того, что корпус автомобиля накапливает статический заряд.
Эксперты объясняют причины этого явления.
В процессе движения автомобиля воздушные потоки могут создавать электрические заряды на диэлектрических поверхностях. Наиболее подверженными частями являются бамперы, фары и решетка радиатора. Интенсивность статического поля возрастает с увеличением пройденного расстояния.
Другими словами, чем дальше вы едете, тем больше риск накопления электричества. Погодные условия играют важную роль. Машина с большей вероятностью будет "заряжаться статическим электричеством" при низкой температуре и относительной сухости воздуха.
Статический заряд может образовываться не только на поверхности автомобиля, но и в салоне. Это происходит, если человек носит синтетическую одежду. Трение об обивку может быть причиной статического заряда.
Водителю следует быть осторожным, особенно на заправочной станции. Поскольку одного искрения достаточно для возгорания.
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