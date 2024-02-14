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Статическое электричество в автомобиле: причины, риски и меры предосторожности

Эксперты объяснили, почему машина может бить током

1:11
Авто

Иногда водители машин сталкиваются с неприятным явлением: автомобиль "заряжается статическим электричеством".

Эксперты объяснили, почему машина может бить током
Фото: flickr. com by JOHN LLOYD is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Это происходит из-за того, что корпус автомобиля накапливает статический заряд.

Эксперты объясняют причины этого явления.

В процессе движения автомобиля воздушные потоки могут создавать электрические заряды на диэлектрических поверхностях. Наиболее подверженными частями являются бамперы, фары и решетка радиатора. Интенсивность статического поля возрастает с увеличением пройденного расстояния.

Другими словами, чем дальше вы едете, тем больше риск накопления электричества. Погодные условия играют важную роль. Машина с большей вероятностью будет "заряжаться статическим электричеством" при низкой температуре и относительной сухости воздуха.

Статический заряд может образовываться не только на поверхности автомобиля, но и в салоне. Это происходит, если человек носит синтетическую одежду. Трение об обивку может быть причиной статического заряда.

Водителю следует быть осторожным, особенно на заправочной станции. Поскольку одного искрения достаточно для возгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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