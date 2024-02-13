Психология цвета автомобиля: как ваш выбор отражает вашу личность

Как по цвету автомобиля понять, что за человек за рулём

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Автолюбители-мужчины в вопросе выбора цвета автомобиля не уступают женщинам за рулём.

Фото: openverse by ecin is licensed under CC BY 2.0

При выборе определённого оттенка для своего автомобиля покупатель, возможно, и не задумывается об этом, но вряд ли он руководствуется практичностью или логикой. Психологи утверждают, что за этими предпочтениями стоит многое.