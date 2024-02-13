Психология цвета автомобиля: как ваш выбор отражает вашу личность

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Как по цвету автомобиля понять, что за человек за рулём

3:24
Авто

Автолюбители-мужчины в вопросе выбора цвета автомобиля не уступают женщинам за рулём.

Как по цвету автомобиля понять, что за человек за рулём
Фото: openverse by ecin is licensed under CC BY 2.0

При выборе определённого оттенка для своего автомобиля покупатель, возможно, и не задумывается об этом, но вряд ли он руководствуется практичностью или логикой. Психологи утверждают, что за этими предпочтениями стоит многое.

  • Серебристый металлик (мокрый асфальт, графит): водитель такого автомобиля чаще всего является флегматиком. Он всегда спокоен и предсказуем, не стремится произвести впечатление на окружающих, как правило, соблюдает правила дорожного движения. Его успех и финансовое благополучие являются результатом упорного труда. Такой человек не тратит себя на мелочи, считает себя особенным и ценит своё время.
  • Бежевый (капучино, кофе с молоком): этот оттенок чаще всего выбирают мечтатели и романтики. Они не пренебрегают практичностью — автомобиль такого цвета не требует частого мытья.
  • Серый: владелец серого автомобиля предпочитает не выделяться среди других машин. Этот цвет помогает ему сохранить дистанцию от окружающего мира. Он не стремится привлечь лишнее внимание к себе и предпочитает быть незаметным.
  • Жёлтый: экстраверты предпочитают этот яркий цвет. Они готовы на многое, чтобы избежать обыденности и ощутить себя в сказке с счастливым финалом. Они всегда в тренде, отличаются инновационным подходом и целеустремлённостью, но при этом легко адаптируются к изменяющимся обстоятельствам.
  • Оранжевый: этот цвет ассоциируется с солнцем, огнём и энергией жизни. Владелец оранжевого автомобиля стремится добавить в свою жизнь больше ярких эмоций, но иногда склонен к чрезмерному возбуждению.
  • Красный: этот цвет говорит о водителе как о лидере как на дороге, так и в жизни в целом. Страстный и авантюрный, он всегда стремится к успеху, но может быть вспыльчивым и эгоистичным.
  • Фиолетовый: личность с предпочтением к фиолетовому цвету обычно творческая и оригинальная. Он редко встречается на дороге, но когда появляется, привлекает внимание к себе. Такие люди часто принимают решения интуитивно и добиваются поставленных целей.
  • Синий: владелец синего автомобиля — это символ спокойствия и умиротворения. Надёжный и практичный, он заслуживает доверия окружающих и легко решает спорные вопросы благодаря своей тактичности.
  • Голубой (лазурный): этот небесный оттенок говорит о лёгкости и беззаботности. Владелец такого автомобиля обычно весёлый и общительный человек, всегда готовый к празднику.
  • Зелёный: выбор этого цвета свидетельствует о том, что водитель обладает спокойной энергетикой и отсутствием агрессии. Он стремится понравиться окружающим и выделяется своей честностью и самообладанием.
  • Белый: автомобили этого цвета чаще всего выбирают нерешительные эстеты. Белый цвет придаёт уверенности и элегантности, но владельцы таких машин часто избегают новых знакомств, так как ищут гармонию и идеал.
  • Чёрный: этот цвет символизирует классический стиль с ноткой нахальства. Выбравшие чёрный цвет обычно требовательны как к себе, так и к окружающим. У них превосходное самоконтроль, но за этим скрывается стремление обмануть свою судьбу и требование к себе уважения и признания.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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