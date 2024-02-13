5 фатальных ошибок водителей зимой: как избежать аварии на скользких дорогах

Зимой, время, когда водителям гораздо легче совершить ошибку, которая может привести к аварии.
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Потому что именно в холодный сезон условия на дорогах являются наиболее неблагоприятными. Эта проблема усугубляется, если на дорожном покрытии появляется гололедица.
Эксперты выделили наиболее распространённые ошибки неопытных водителей.
Первая из них — отсутствие проверки транспортного средства перед выездом. Важно убедиться в исправности автомобиля и очистить его от снега и грязи, особенно фары.
Вторая ошибка — превышение скорости. Новички, привыкшие к управлению автомобилем летом, могут неосознанно увеличить скорость в холодное время года, хотя это делает управление транспортным средством гораздо сложнее.
Третья ошибка — резкие маневры, которые особенно опасны на гололедице: водитель может потерять контроль над автомобилем.
Четвертая ошибка — недостаточное соблюдение дистанции, а пятая — использование мобильного телефона во время движения.
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