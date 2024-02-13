5 фатальных ошибок водителей зимой: как избежать аварии на скользких дорогах

Названы пять ошибок водителей при езде в гололедицу

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Зимой, время, когда водителям гораздо легче совершить ошибку, которая может привести к аварии.

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Потому что именно в холодный сезон условия на дорогах являются наиболее неблагоприятными. Эта проблема усугубляется, если на дорожном покрытии появляется гололедица.

Эксперты выделили наиболее распространённые ошибки неопытных водителей.