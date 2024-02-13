Холодная зима и автомобиль: как сохранить тепло своего транспортного средства

Какая температура является критически низкой для автомобиля в зимний период

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

В зимнее время владельцам автомобилей следует особенно внимательно следить за состоянием своего транспортного средства. Необходимо помнить, что низкие температуры могут негативно сказаться на работе машины. Специалисты отмечают, что опасной для автомобиля является температура воздуха в районе -25 градусов Цельсия.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Если термометр показывает такие значения, рекомендуется временно отказаться от использования автомобиля, чтобы избежать проблем с двигателем и другими его компонентами.

Эксперты подчеркивают, что минус 25 градусов — критическая отметка для автомобиля, особенно с учетом электроники, аккумулятора и двигателя. Так называемый "холодный пуск" может быть опасен для автомобиля, хотя современные модели обычно лучше справляются с такими условиями, при условии исправности аккумулятора.

Однако, если ваш автомобиль уже достаточно стар, рекомендуется быть особенно осторожным при его эксплуатации в зимний период. Старым машинам часто бывает сложно завестись при низких температурах, также могут возникнуть проблемы с подачей топлива.