ГИБДД раскрывает: какие методы используют водители, чтобы избежать штрафов от дорожных камер

Водителям рассказали о четырёх полулегальных способах не платить штрафы ГИБДД

1:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый год количество дорожных камер возрастает, что приводит к увеличению числа "писем счастья", высылаемых автолюбителям в России за нарушения, зафиксированные этими устройствами. Представитель ГИБДД раскрыл некоторые методы, которыми хитрые водители пытаются избежать штрафов за нарушения, заснятые камерами.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Одним из способов является оформление фиктивного договора купли-продажи. После этого хозяин авто сообщает в ГИБДД, что больше не является его владельцеми, и просит его снять с учёта. Таким образом, автомобиль фактически исчезает из баз данных МВД, и его владелец избегает возможных автоматических штрафов.

Другой сценарий включает в себя создание фирм-однодневок, чтобы зарегистрировать на них автомобили. Когда одна из этих компаний получает слишком много штрафов, мошенники открывают новую фирму и передают на неё все активы. Согласно законодательству, штрафы не переносятся на новую фирму, а аннулируются.

Скрытие государственных номерных знаков на некоторых моделях автомобилей, например, с помощью фаркопа, является ещё одним распространённым методом, используемым водителями. Несмотря на возможные серьезные последствия, такие как штрафы до 5 000 рублей или лишение водительских прав, многие всё равно прибегают к этому приему.

Еще один способ - искусственное состаривание цифр и букв на номерных знаках с помощью пескоструйного оборудования, что делает регистрационные номера невидимыми для камер.

В ГИБДД подчеркнули, что такие действия автомобилистов являются незаконными, и рано или поздно хитрые водители попадают в поле зрения инспекторов ДПС, что может привести к лишению прав или даже к уголовной ответственности.