В ГИБДД объяснили, как избежать штрафа с камер на перекрёстках

В больших городах оживлённые перекрестки оборудованы комплексами видеофиксации нарушений, которые управляются искусственным интеллектом. Согласно информации, полученной порталом njcar. ru от представителя ГИБДД, эти системы функционируют с использованием двух дорожных камер.

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Первая камера регистрирует момент, когда автомобиль въезжает на перекресток, если образуется затор, в то время как вторая фиксирует создание препятствия для других участников дорожного движения.

Полученная информация подвергается обработке нейронной сетью в соответствии с заранее заданными алгоритмами. При обнаружении соответствий искусственный интеллект автоматически составляет протокол о совершенном правонарушении. Затем данные передаются для окончательной проверки и отправки уведомления о нарушении, за которое взимается штраф в размере 1000 рублей.

В ГИБДД отмечают, что эти системы выявляют только тех водителей, которые въезжают на перекрёсток при мигающем зелёном сигнале и остаются в его центре, препятствуя движению других участников. Поэтому, чтобы избежать штрафа, настоятельно рекомендуется не въезжать на перекресток на мигающий зелёный свет светофора.