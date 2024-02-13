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В ГИБДД объяснили, как не лишиться прав при обгоне нескольких автомобилей

1:42
Авто

Правила дорожного движения, устанавливающие условия, при которых запрещается проведение маневра обгона, вызывают недовольство у значительного числа водителей из-за неопределённости формулировок. Портал njcar. ru получил информацию от представителя ГИБДД о случаях, когда водитель может лишиться прав за обгон нескольких автомобилей.

В ГИБДД объяснили, как не лишиться прав при обгоне нескольких автомобилей
Фото: Wikipedia by Di Axion23 - Flickr is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно пункту 11.2 Правил дорожного движения, водителю запрещается осуществлять маневр обгона, если транспортное средство, движущееся впереди, выполняет обгон или объезд препятствия.

Ранее данное положение интерпретировалось сотрудниками ДПС и судами следующим образом: пока автомобиль, находящийся впереди, не завершил маневр обгона, за ним последующему транспортному средству не разрешается переходить на встречную полосу. Это правонарушение, согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, может повлечь штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Однако, согласно пункту 15 постановления Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 года "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП", трактовка данного нарушения приобрела иную форму.

Судебные решения определили, что запрещено обгонять только транспортное средство, которое движется впереди. То есть выполнение маневра обгона запрещено только в отношении конкретного транспортного средства, которое в данный момент осуществляет обгон или объезд препятствия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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