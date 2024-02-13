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В ГИБДД рассказали, за сколько метров нужно тормозить перед камерой контроля скорости

2:49
Авто

Камеры контроля скорости, установленные на дорогах и обозначенные специальными знаками, предупреждают водителей о необходимости соблюдения установленных ограничений. Замечая такие знаки, водители часто срочно снижают скорость. Портал njcar. ru узнал у представителя ГИБДД, успевают ли камеры зафиксировать нарушение до того, как водитель увидит соответствующий знак.

В ГИБДД рассказали, за сколько метров нужно тормозить перед камерой контроля скорости
Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

По закону знаки устанавливаются за 150-200 метров до места установки комплекса фотовидеофиксации. Примерно за 50 метров до этого водитель уже может заметить инфракрасную подсветку объективов устройств. Радиус действия систем может варьироваться. Некоторые камеры, установленные на российских дорогах, используют эффект Доплера. Они включают в себя передатчик и радиолокационный приемник.

Сначала происходит отправка зондирующего импульса в поток транспортных средств, затем прибор фиксирует его отражение. Этот процесс может осуществляться на расстоянии в несколько километров.

Однако в условиях высокой плотности автомобильного движения распознавание отдельных машин представляет определенные трудности. Для решения этой задачи камера, совмещенная с излучателем, нацеливается на конкретный объект.

В зависимости от типа объектива она способна обнаруживать объекты на расстоянии от 100 до 300 метров. Кроме того, важно помнить, что камеры способны фиксировать нарушение как спереди, так и сзади автомобиля.

Например, небольшие комплексы "Арена" и "Крис" предназначены для работы на расстоянии до сотни метров. Системы "Кордон" и "Кречет" могут действовать на более значительном расстоянии — до 150 метров. Они обеспечивают достаточно точную регистрацию скорости отдельных автомобилей на четырех полосах одновременно.

На широких магистралях городов используются современные системы контроля скорости под названием "Стрелка". Эти системы способны определять тип автомобиля на расстоянии от 250 до 300 метров. Однако сама камера делает снимок "цели" уже на расстоянии 50 метров. В этом случае ограничение на дальность инфракрасной подсветки становится действенным, особенно в условиях ночного времени.

Именно поэтому установленные знаки, предупреждающие о наличии камер, расположены за пределами 150-300 метров, предоставляя водителям достаточно времени для своевременного снижения скорости.

Ранее в России использовались комплексы "Автодория", предназначенные для измерения средней скорости автомобилей на протяжении всего участка маршрута. Тормозить перед такими устройствами было бессмысленно. Однако сейчас подобные системы не работают, так как штрафы за среднюю скорость отменили.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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