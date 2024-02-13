Эксперт предупредили: эти обычные изменения могут убить ваш автомобиль

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Какие доработки могут спровоцировать коррозию на кузове автомобиля?

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Авто

Автоэксперт Михаил Субботин рассказал о том, как некоторые самостоятельные доработки автомобилей могут привести к появлению коррозии на их кузове.

Какие доработки могут спровоцировать коррозию на кузове автомобиля?
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он уточнил, что неправильное оклеивание виниловой пленкой, применение некорректных составов для обработки колесных арок и неправильно установленная защита двигателя могут стать причиной ржавчины.

Кроме того, экстремальный климат, характерный для некоторых регионов России, также оказывает негативное влияние на состояние кузова, особенно при температурных перепадах в зимнее время. Рекомендации эксперта включают регулярное мытье автомобиля для предотвращения задержки реагентов и загрязнений на кузове.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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