Эксперт предупредили: эти обычные изменения могут убить ваш автомобиль

Какие доработки могут спровоцировать коррозию на кузове автомобиля?

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Автоэксперт Михаил Субботин рассказал о том, как некоторые самостоятельные доработки автомобилей могут привести к появлению коррозии на их кузове.

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Он уточнил, что неправильное оклеивание виниловой пленкой, применение некорректных составов для обработки колесных арок и неправильно установленная защита двигателя могут стать причиной ржавчины.

Кроме того, экстремальный климат, характерный для некоторых регионов России, также оказывает негативное влияние на состояние кузова, особенно при температурных перепадах в зимнее время. Рекомендации эксперта включают регулярное мытье автомобиля для предотвращения задержки реагентов и загрязнений на кузове.