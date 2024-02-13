Эксперт предупредили: эти обычные изменения могут убить ваш автомобиль

Автоэксперт Михаил Субботин рассказал о том, как некоторые самостоятельные доработки автомобилей могут привести к появлению коррозии на их кузове.
Он уточнил, что неправильное оклеивание виниловой пленкой, применение некорректных составов для обработки колесных арок и неправильно установленная защита двигателя могут стать причиной ржавчины.
Кроме того, экстремальный климат, характерный для некоторых регионов России, также оказывает негативное влияние на состояние кузова, особенно при температурных перепадах в зимнее время. Рекомендации эксперта включают регулярное мытье автомобиля для предотвращения задержки реагентов и загрязнений на кузове.
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