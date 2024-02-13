Бюджетные автомобили с полным приводом: лучшие предложения для российских водителей

Рейтинг самых доступных иномарок с полным приводом на рынке РФ

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Эксперты издания Carsweek составили рейтинг самых доступных иномарок с полным приводом на рынке РФ.

Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

В этот список вошли французский кроссовер Renault Duster, Nissan Terrano, Hyundai Creta, Kia Seltos и Renault Arkana. На первом месте — Renault Duster с ценой от 1 086 000 рублей, за которую покупатель получает полноприводную версию с двигателем на 1,6 литра и мощностью 114 л. с.

За ним следует Nissan Terrano, Hyundai Creta, Kia Seltos и Renault Arkana, предлагающие различные комбинации двигателей и трансмиссий, начиная от 1 204 000 рублей и заканчивая 1 371 000 рублей.