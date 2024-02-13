Бюджетные автомобили с полным приводом: лучшие предложения для российских водителей

Эксперты издания Carsweek составили рейтинг самых доступных иномарок с полным приводом на рынке РФ.
В этот список вошли французский кроссовер Renault Duster, Nissan Terrano, Hyundai Creta, Kia Seltos и Renault Arkana. На первом месте — Renault Duster с ценой от 1 086 000 рублей, за которую покупатель получает полноприводную версию с двигателем на 1,6 литра и мощностью 114 л. с.
За ним следует Nissan Terrano, Hyundai Creta, Kia Seltos и Renault Arkana, предлагающие различные комбинации двигателей и трансмиссий, начиная от 1 204 000 рублей и заканчивая 1 371 000 рублей.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.