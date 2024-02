Три смертельные ошибки в уходе за автомобилем, которые приведут к коррозии. Ваш автомобиль может развалиться

Эксперты издания "Автовзгляд" выделили три основные ошибки водителей, которые могут привести к появлению ржавчины даже на новом автомобиле.

Фото: Wikipedia by Free Stock Photos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.