Три смертельные ошибки в уходе за автомобилем, которые приведут к коррозии. Ваш автомобиль может развалиться

Водителям в России перечислены провоцирующие появление ржавчины на кузове автомобиля: не делайте так

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Эксперты издания "Автовзгляд" выделили три основные ошибки водителей, которые могут привести к появлению ржавчины даже на новом автомобиле.

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Первая ошибка заключается в самостоятельном повышении качества шумоизоляции бюджетных машин, что может привести к неправильной обработке зоны и появлению очагов коррозии. Вторая ошибка — установка самодельной защиты двигателя, которая нарушает воздушообмен и может спровоцировать протекание коррозийных процессов.

Третья ошибка связана с наклеиванием виниловой пленки на детали автомобиля без предварительной подготовки поверхности, что также может вызвать образование ржавчины. Для предотвращения этого важно правильно подготовить зоны обработки, выполнить работы по технологии и тщательно вымыть автомобиль перед наклеиванием пленки.