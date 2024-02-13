Три смертельные ошибки в уходе за автомобилем, которые приведут к коррозии. Ваш автомобиль может развалиться

Эксперты издания "Автовзгляд" выделили три основные ошибки водителей, которые могут привести к появлению ржавчины даже на новом автомобиле.
Первая ошибка заключается в самостоятельном повышении качества шумоизоляции бюджетных машин, что может привести к неправильной обработке зоны и появлению очагов коррозии. Вторая ошибка — установка самодельной защиты двигателя, которая нарушает воздушообмен и может спровоцировать протекание коррозийных процессов.
Третья ошибка связана с наклеиванием виниловой пленки на детали автомобиля без предварительной подготовки поверхности, что также может вызвать образование ржавчины. Для предотвращения этого важно правильно подготовить зоны обработки, выполнить работы по технологии и тщательно вымыть автомобиль перед наклеиванием пленки.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.