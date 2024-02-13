Эксперты опровергли 4 мифа об ограничении скоростного режима

Мифы о скорости на дорогах: что на самом деле влияет на безопасность

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Всемирный фонд безопасности дорожного движения (GRSF) представил новый сайт, посвященный управлению скоростью в мегаполисах, раскрывая четыре главных мифа о скорости на дорогах.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Первый миф о том, что скорость не влияет на безопасность, был опровергнут экспертами, которые отметили, что даже небольшое снижение скорости может существенно снизить уровень смертности на дорогах. Второй миф о связи низких скоростных лимитов с пробками также был развенчан, поскольку машины при скорости около 30 км/ч могут плавно вливаться в поток. Третий миф о том, что повышение скорости на 10 км/ч безопасно, был опровергнут из-за увеличения расстояния, преодолеваемого за время реакции водителя.

Наконец, четвертый миф о незначительном влиянии снижения скорости на степень последствий аварии также был опровергнут, поскольку даже небольшое снижение скорости заметно улучшает безопасность на дорогах.