Эксперты опровергли 4 мифа об ограничении скоростного режима

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Мифы о скорости на дорогах: что на самом деле влияет на безопасность

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Авто

Всемирный фонд безопасности дорожного движения (GRSF) представил новый сайт, посвященный управлению скоростью в мегаполисах, раскрывая четыре главных мифа о скорости на дорогах.

Мифы о скорости на дорогах: что на самом деле влияет на безопасность
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Первый миф о том, что скорость не влияет на безопасность, был опровергнут экспертами, которые отметили, что даже небольшое снижение скорости может существенно снизить уровень смертности на дорогах. Второй миф о связи низких скоростных лимитов с пробками также был развенчан, поскольку машины при скорости около 30 км/ч могут плавно вливаться в поток. Третий миф о том, что повышение скорости на 10 км/ч безопасно, был опровергнут из-за увеличения расстояния, преодолеваемого за время реакции водителя.

Наконец, четвертый миф о незначительном влиянии снижения скорости на степень последствий аварии также был опровергнут, поскольку даже небольшое снижение скорости заметно улучшает безопасность на дорогах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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