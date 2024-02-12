Российские водители тратят огромные суммы на свои автомобили! Вот как сэкономить

Согласно исследованию "СберМаркет" и "СберАвто", средний российский автовладелец тратит около 108 тысяч рублей в год на содержание своего транспортного средства, причем более половины этой суммы уходит на затраты на бензин.
Эксперты рассказали о способах снижения этих расходов, включая переход на дизельные двигатели, использование газобаллонного оборудования, выбор более дешёвого бензина, изменение страховки и ремонт в обычных СТО вместо дилерских центров.
Они также подчеркнули важность заранее выяснения условий заводской гарантии для решения проблемных ситуаций.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.