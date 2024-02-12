Как покупатели автомобилей в России становятся жертвами мошенников?

Эксперт по автомобилям, Дмитрий Славнов, предостерегает покупателей новых автомобилей от возможного мошенничества в России. Он выделяет схему продажи залоговых транспортных средств как основной риск.
Основной совет специалиста — обращаться только к официальным дилерам и тщательно изучать договоры.
Покупателям также рекомендуется проверять историю автомобиля через реестр залогов или использовать услуги автоподборщиков и нотариусов для обеспечения безопасности сделки.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.