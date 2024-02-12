Как покупатели автомобилей в России становятся жертвами мошенников?

Экспертные советы для покупателей автомобилей: как избежать мошенничества при покупке в России

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Эксперт по автомобилям, Дмитрий Славнов, предостерегает покупателей новых автомобилей от возможного мошенничества в России. Он выделяет схему продажи залоговых транспортных средств как основной риск.

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Основной совет специалиста — обращаться только к официальным дилерам и тщательно изучать договоры.

Покупателям также рекомендуется проверять историю автомобиля через реестр залогов или использовать услуги автоподборщиков и нотариусов для обеспечения безопасности сделки.