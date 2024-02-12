ТОП-5 самых экстравагантных автомобильных опций, которые заставят вас удивиться

Эксперты составили рейтинг самых необычных функций у автомобилей

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Эксперты iReactor подготовили список самых необычных опций для автомобилей, придуманных производителями в попытке привлечь внимание покупателей.

Фото: Openverse by notman05 is licensed under CC BY-NC 2.0

Среди них — пневматическая система массажа ног от GM, датчик биения сердца для определения усталости водителя, кофемашина в салоне Fiat 500L, портфель-дипломат в Alfa Romeo 90 и рыболовный набор для Bentley от ателье Mulliner.

Эти опции представляют собой курьезные и инновационные возможности для автомобилей, способные вызвать удивление у потенциальных покупателей.