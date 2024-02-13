Избегайте этих четырёх ошибок: ключ к долговечности АКПП. Осторожнее в холода

Многие неопытные водители, обладающие автомобилями с автоматической трансмиссией, часто делают серьёзные ошибки, которые могут привести к поломке коробки передач. Эксперты выделяют основные промахи при использовании таких машин.
Первая ошибка заключается в неправильном буксировании автомобиля. Это действие необходимо избегать при скорости выше 50 километров в час. Важно ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля, где указаны условия для проведения буксировки.
Вторая распространённая ошибка – использование автомобиля с холодным двигателем. В зимний период владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач следует обязательно прогревать двигатель перед началом движения.
Третья ошибка – использование трансмиссионного масла с высокой вязкостью, особенно в холодную погоду, что может привести к проблемам при запуске двигателя.
Четвёртая ошибка – включение нейтрали во время движения автомобиля. Если это допустимо при механической коробке передач, то при управлении автомобилем с автоматической трансмиссией следует избегать этого.
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