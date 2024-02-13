Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки

Что будет, если долго не менять антифриз в машине: выводы экспертов

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Автомобильные антифризы применяются для охлаждения двигателя автомобиля. Особенностью этой жидкости является её низкая температура замерзания, что предотвращает неприятные последствия в холодные периоды.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Кроме того, наличие антифриза необходимо для защиты от повреждений отдельных компонентов двигателя.

Срок службы антифриза зависит от модели автомобиля. Обычно рекомендуется производить замену раз в 3-5 лет или каждые 75-250 тысяч километров пробега, согласно экспертам. Однако иногда замена может потребоваться раньше, особенно если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, таких как горная местность или сильные морозы. В таких случаях рекомендуется менять жидкость каждые 3 года или даже чаще.

Игнорирование замены антифриза может привести к коррозии и перегреву двигателя. Это может привести к поломке нескольких компонентов, таких как помпа, термостат и другие.