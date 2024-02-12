Советы экспертов: как правильно реагировать на лопнувшую шину во время движения

Первое, что водитель должен проверить перед началом движения, это состояние колес. Если с шинами возникли проблемы, двигатель не следует запускать до их устранения.
Однако полностью исключить риски не всегда возможно. Иногда шина лопается прямо во время движения, в самый неподходящий момент.
В такой опасной ситуации водителю необходимо придерживаться определённых рекомендаций, отмечают специалисты.
Главное — сохранять управление транспортным средством прямо. Необходимо избегать резких маневров и поворотов. Пытаться немедленно остановить автомобиль не рекомендуется, так как это может повысить вероятность попадания в аварию.
Следует постепенно снижать скорость и медленно сворачивать на обочину. В случае взрыва переднего колеса управление автомобилем будет проще, чем при лопнувшей задней шине, которая усложняет ситуацию.
При лопнувшей задней шине необходимо плавно вращать руль так, чтобы автомобиль контролировался. Также следует медленно снижать скорость. Как только проблема будет решена, и шина - заменена, необходимо обратиться в автосервис.
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