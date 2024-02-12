Как зимой завести автомобиль с "севшим" аккумулятором: рекомендации экспертов

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В период зимних морозов многие владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой трудного запуска двигателя с первого раза.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ситуация становится ещё сложнее, если заряд аккумулятора почти иссяк. В таких случаях требуются определённые действия. По мнению экспертов, существует четыре способа решения этой проблемы.

Первый метод заключается в проверке состояния аккумуляторной батареи, включая проверку качества соединения клемм. Необходимо убедиться, что затяжки не ослабли, иначе потребуется ремонт.

Второй способ — подогрев аккумулятора. Для этого его можно поместить в тёплое помещение. Однако следует учитывать, что этот процесс займет много времени, по крайней мере, полчаса, а чаще даже несколько часов.

Третий метод — ненадолго включить фары. Это может оказаться неожиданно эффективным, поскольку такой способ дает аккумулятору дополнительный импульс.

Ещё один вариант — использование запасного аккумулятора или использование другого автомобиля для подзарядки аккумулятора севшего транспортного средства. Важно отметить, что при этом не имеет значения тип коробки передач.