Остановка на морозе: 4 способа запустить автомобиль без проблем

Как завести машину в мороз: 4 самых эффективных способа

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Зима, как известно, представляет непростые условия для водителей. В случае относительно тёплой погоды существует высокий риск образования гололедицы на дорогах, что затрудняет управление автомобилем.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

При низких температурах возникают иные проблемы. Сильные морозы могут сделать заводку мотора затруднительной, требуя многочисленных попыток запуска при повороте ключа зажигания.

Иногда водители оказываются перед выбором просто оставить автомобиль и вызвать такси, так как запустить двигатель самостоятельно не удаётся. Однако эксперты выделили четыре эффективных способа решения проблемы даже в самых сложных ситуациях.

Первый способ — "прикурить" аккумулятор, для чего требуется попросить помощи у другого водителя и использовать специальные провода с захватами.

Второй вариант — поместить аккумулятор в тёплое помещение, предварительно убедившись, что никто не находится рядом, чтобы избежать негативного воздействия испарений на здоровье.

Третий способ — использование бустера, однако возможно появление громких звуков, которые можно устранить с помощью аэрозоля для быстрого старта.

Ещё одно решение — растолкать автомобиль, хотя этот метод не подходит для машин с автоматической коробкой передач.