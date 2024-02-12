Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Сети обсуждают внешность 19-летней дочери модели Клаудии Шиффер
Рецепт вкусных рыбных драников
Как уложить волосы, если под рукой не оказалось лака
Так делают французы: дизайнер дала советы по улучшению интерьера, которые подойдут всем
Испытания на психбольных проводили западные фармкомпании в Мариуполе
Десант РФ наступает на Часов Яр, ВСУ теряют опорники один за другим и бегут
Neurology: у тех, кто ворочается во сне, хуже когнитивные способности
Екатерина Андреева поделилась необычными фактами об орехах кешью
Китайские инженеры изобрели туалет, который не нужно чистить и мыть
Остановка на морозе: 4 способа запустить автомобиль без проблем

Как завести машину в мороз: 4 самых эффективных способа

1:13
Авто

Зима, как известно, представляет непростые условия для водителей. В случае относительно тёплой погоды существует высокий риск образования гололедицы на дорогах, что затрудняет управление автомобилем.

Как завести машину в мороз: 4 самых эффективных способа
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

При низких температурах возникают иные проблемы. Сильные морозы могут сделать заводку мотора затруднительной, требуя многочисленных попыток запуска при повороте ключа зажигания.

Иногда водители оказываются перед выбором просто оставить автомобиль и вызвать такси, так как запустить двигатель самостоятельно не удаётся. Однако эксперты выделили четыре эффективных способа решения проблемы даже в самых сложных ситуациях.

Первый способ — "прикурить" аккумулятор, для чего требуется попросить помощи у другого водителя и использовать специальные провода с захватами.

Второй вариант — поместить аккумулятор в тёплое помещение, предварительно убедившись, что никто не находится рядом, чтобы избежать негативного воздействия испарений на здоровье.

Третий способ — использование бустера, однако возможно появление громких звуков, которые можно устранить с помощью аэрозоля для быстрого старта.

Ещё одно решение — растолкать автомобиль, хотя этот метод не подходит для машин с автоматической коробкой передач.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Последние материалы
Рецепт закваски из ржаной муки
Как размножить голубику
Певица Нюша показала необычную фотосессию в розовых тонах
Экс-тренер ЦСКА Олич рассказал, что делал бы, если бы ему предложили работать в "Спартаке" или "Зените"
Диетолог Егоренкова рассказала, что съесть на ужин, чтобы быстро уснуть и хорошо спать
Метеоролог Позднякова предупредила о морозах до минус 20 градусов на этой неделе в Москве
Ароматерапия: свечи и диффузоры, которые создадут дома атмосферу спокойствия
Ученые считают, что за Плутоном могут скрываться другие миры размером с Марс
Врач Прощаев призывает россиян больше двигаться для здоровья суставов
Юрист Илья Русяев разъяснил порядок действий в случае затопления квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников