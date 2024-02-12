5 недостатков автоматической коробки передач в зимний период: как с ними справиться

У транспортных средств, оснащенных автоматической коробкой передач, имеются неоспоримые преимущества по сравнению с теми, у которых установлена "механика". Например, автомобили с автоматической трансмиссией отличаются более простым в управлении. Это особенно удобно при езде в условиях городского трафика. Однако существуют и недостатки.
Один из недостатков автоматической коробки передач заключается в высокой стоимости автомобиля, оснащенного такой системой, как отмечают специалисты.
Другой недостаток — это ряд проблем, возникающих у таких автомобилей в зимний период. Во-первых, владельцам автомобилей с автоматической трансмиссией может быть затруднительно завести машину "с толчка" в случае разрядки аккумулятора. В такой ситуации им потребуется помощь другого водителя, который сможет "прикурить" автомобиль. Однако эксперты предупреждают о возможной опасности для работы приборов в случае использования этого метода.
Во-вторых, среди проблем, возникающих у автомобилей с автоматической коробкой передач зимой, следует отметить необходимость прогрева рабочей жидкости. Владельцы машин с механической коробкой передач могут справиться с этой задачей довольно просто, прогревая двигатель на холостом ходу. Однако такой метод не рекомендуется для автомобилей с автоматической трансмиссией.
Поэтому водители современных автомобилей вынуждены некоторое время ограничивать скорость движения.
Третья "зимняя" проблема автоматической коробки передач связана с трудностями выхода из снежных заносов. В этом случае традиционный метод движения враскачку может быть неэффективным.
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