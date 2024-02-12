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5 ошибок при запуске двигателя: почему быстрый старт может повредить ваш автомобиль

Автоэксперты назвали "ежедневную" ошибку водителей при запуске двигателя

1:07
Авто

Перед каждым запуском двигателя многие непрофессиональные водители совершают одну и ту же ошибку.

Автоэксперты назвали "ежедневную" ошибку водителей при запуске двигателя
Фото: openverse by RayBaldwin is licensed under CC BY-SA 4.0

Например, часто случается, что водители включают зажигание и сразу же пытаются завести двигатель. Однако так делать не стоит, особенно в холодную погоду: слишком быстрое начало работы может привести к сбросу электронных настроек.

Эксперты отмечают, что прерывать процесс включения зажигания в первые секунды после его начала нежелательно. Следовательно, рекомендуется воздержаться от быстрого перевода ключа зажигания в положение "старт". Специалисты утверждают, что в первые секунды после включения зажигания электроника автомобиля проверяет технические системы.

Это включает в себя анализ информации о текущих условиях, таких как температура воздуха, и выбор соответствующего алгоритма смесеобразования. Прерывание этого процесса может привести к выбросу недогоревшего топлива в каталитический нейтрализатор, что со временем может повредить выхлопную систему.

Таким образом, эксперты советуют не торопиться и не стараться завести автомобиль как можно быстрее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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