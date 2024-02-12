Автоэксперты рекомендуют "моргать" фарами перед запуском двигателя зимой. Вот зачем это нужно

Запуск автомобиля зимой: как "моргание" фарами может спасти вас от проблем с аккумулятором

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Любой автомобилист знает, что аккумулятор является источником химической энергии для автомобиля. Однако зимой возникает проблема с недостаточной подачей тока для запуска. Иногда это приводит к тому, что водитель не может завести двигатель.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Эксперты отмечают, что существует простой способ решить эту проблему. Увеличить температуру аккумулятора и улучшить его производительность можно, используя "моргание" фар. После этой процедуры тепло в батарее равномерно распределяется, что позволяет ей выдавать необходимый ток для запуска двигателя.

Хотя считается, что этот метод был актуален десятилетия назад, он по-прежнему эффективен и для современных автомобилей.

В ходе экспериментов было выяснено, помогает ли "моргание" фарами запустить двигатель в условиях низких температур. Исследователи пришли к выводу, что этот метод работает, поскольку внутреннее сопротивление увеличивается на несколько процентов, что достаточно для запуска мотора.